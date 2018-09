Soția consultantului pe comunicare al lui Dragnea se alatura comitetului de inițiativa impotriva liderului PSD

Vicepreședintele Camera Deputaților, Carmen Ileana Mihălcescu, anunță printr-un comunicat de presă că susține principiile enunțate în scrisoare anti-Dragnea și că este alături de Adrian Țuțuianu, Paul Stănescu, Marian Neacșu și Gabriela Firea. Carmen Mihălcescu este soția consultantului în probleme de comunicare al lui Liviu Dragnea, Horia Mihălcescu, fost consilier de imagine al Elenei Udrea. Horia Mihălcescu The post Soția consultantului pe comunicare al lui Dragnea se alătură comitetului de inițiativă împotriva liderului PSD appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.