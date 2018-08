Soția cunoscutului prezentator TV, Mihai Mitoșeru, s-a dezbracat la plaja, iar noi am fost pe faza!

Vanatorii de aur din Rusia au gasit, in urma cu doi ani, un meteorit despre care credeau ca ar fi continut metale pretioase. S-a dovedit ca asa ceva nu continea, insa avea altceva pretios in compozitie: un mineral nemaivazut pana acum pe Pamant.

Zeci de mii de romani au iesit din nou in strada, sambata, in tara si in strainatate, pentru a cere demisia Guvernului Dancila. Spre deosebire de acum 24 de ore, manifestatiile de azi nu au fost marcate de violente.