Soția protestatarului mort spulbera misterul decesului

Soția protestatarului din Teleorman care a murit la câteva zile după ce a participat la mitingul din 10 august, în Piața Victoriei, susține că acesta nu a murit din cauza gazelor împrăștiate de jandarmi. Ilie Gâzea, de 62 de ani, membru PNL, nu ar fi murit din cauza gazelor date în Piața Victoriei, susține soția