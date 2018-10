Soții Iohannis, in ținuta de turiști, la Pompei, alaturi de gazde, in costume sobre. Cum s-a imbracat Prima Doamna. FOTOGALERIE

Președintele Klaus Iohannis a îmbinat utilul cu plăcutul în cadrul vizitei sale în Italia, combinând întâlnirile cu oficiali din Peninsulă cu vizitele turistice. Bineînțeles că a fost permanent însoțit de soția sa, Carmen Iohannis, deja celebră pentru gusturile vestimentare. Așa s-a întâmplat și miercuri, în timp ce efectua o vizită la Napoli, unde s-a întâlnit The post Soții Iohannis, în ținută de turiști, la Pompei, alături de gazde, în costume sobre. Cum s-a îmbrăcat Prima Doamnă. FOTOGALERIE appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.