Soarta incredibila pe care a avut-o acest tanar de 32 de ani dupa ce si-a donat toata averea celor sarmani

Un tanar pe nume Ali Banat, milionar ”de profesie” a luat o decizie care a impresionat intreaga comunitate musulmana din care face parte. Si-a donat averea cand a aflat o veste tragica.

Ali Banat, lectie de viata uluitoare

Gestul lui Ali a fost facut in luna ianuarie a anului 2016. Tanarul originar din Australia, de religie musulmana, a infiintat o organizatie caritabila.

Acesta avea o avere estimata la 2,1 milioane de dolari. Cu fundatia sa a strabatut toata lumea, iar in ultimii 3 ani s-a dedicat exclusiv cauzei musulmanilor in lume si nu numai.

Ceea ce putini stiau la momentul in care Ali si-a donat toata averea este faptul ca a decis sa faca asta in clipa in care a aflat ca are cancer.

Maladia era deja in al patrulea stadiu, iar medicii i-au spus ca nu mai sunt multe de facut pentru recuperare.

Ali a ajuns cu fundatia sa pentru a-i ajuta pe fratii sai musulmani ceva mai amarati in tari precum Togo, Ghana si Burkina Faso.

Ali a trait cu doi ani mai mult decat prevedeau doctorii, iar inevitabilul s-a produs din pacate la inceputul acestei luni.

Acesta a plecat la cele vesnice pe 1 iunie 2018 la doar 32 de ani. Inainte sa plece la ingeri, Ali a realizat un videoclip care a devenit viral. In filmulet spunea ca boala sa a venit ca un dar si i-a oferit sansa de a se schimba in bine pentru ca avea un stil de viata haotic.

Nu s-a gandit niciodata la cei sarmani si cheltuia toti banii pe vicii. Se lauda deseori cu hainele sale de firme, cu pantofi marca Louis Vuitton si cu un autoturism Ferrari Spider care costa nu mai putin de 600,000 de dolari.

