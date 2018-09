Soarta lui Dica va fi decisa dupa etapa a XIII-a, declara Gigi Becali

Gigi Becali a declarat că după etapa a XIII-a a Ligii I ar putea decide să-i dea afară şi pe antrenorul Nicolae Dică, şi pe directorul sportiv Mihai Stoica şi pe cei care se ocupă de pregătirea fizică, chiar dacă echipa este pe primul loc în Liga I.

"Am spus că vorbim după 13 etape, îmi ţin cuvântul faţă de Dică, după 13 etape fac evaluarea. Degeaba eşti pe primul loc... Eu vreau să fiu pe primul loc? Pe mine mă interesează să fiu pe primul loc? Nu asta mă interesează, pe mine mă interesează să am echipă de Liga Campionilor. Că degeaba iau campionatul în România şi pe urmă joc prin România. Nu, eu nu vreau să joc numai în România. Dacă joc numai în România, s-o ia FCSB Talpan, i-o dau lui Talpan. Nu mă interesează să joc în România, eu vreau să câştig bani din fotbal. Dacă nu câştig bani din fotbal, nu vreau să muncesc degeaba, nici să am emoţii degeaba şi nici să pierd banii degeaba. Dacă nu iau bani, la revedere, Talpan şi cu Lăcătuş şi cu Iovan, le-o dau lor", a spus Becali, la Digi Sport conform news.ro.

Fostul internaţional Ilie Dumitrescu i-a atras atenţia lui Becali că echipa nu este bine pregătită fizică. Becali a replicat faptul că Mihai Stoica i-a transmis că are cei mai buni preparatori fizici şi că după a XIII-a etapă va rezolva şi această problemă.

"De unde să mă pricep eu şi la asta? Eu văd pe teren că nu stau bine fizic, dar ce să fac? Asta să facă MM, să facă Dică, să facă preparatorii, eu sunt doctor? Şi doctor mă vreţi? Nu mă pricep la asta. I-am spus lui MM, care e situaţia, că nu avem pregătire fizică? Mi-a spus că nu e adevărat, a zis că avem cel mai bun preparator din toată Europa. Aşa mi-a spus. După 13 etape, o să constat eu! Şi fără MM. După 13 etape, o să vedeţi că o să constat eu! O să mă interesez. Dar discutăm după 13 etape, o să vedeţi ce se va întâmpla la FCSB. Dar până atunci, hai să-l lăsăm în pace... Vă dau cuvântul meu de onoare că nu-l dau afară până atunci. Are vină şi el şi toţi... Şi el, şi MM, şi toţi au vină. Eu am pus acolo nişte păstori să pască. Şi dacă nu aleargă echipa şi nu e bine pregătită şi dă numai pase la adversar, atunci e de vină de la cap, cu MM, cu Dică, toată lumea. E posibil ca după 13 etape să fie schimbată toată lumea, o să vedem. Dar să-l lăsăm până atunci. Dacă echipa joacă tot aşa după etapa a XIII-a, nu o să mai rămână. Dacă o să joace ce a jucat în seara asta, zece antrenori aduc. Unul să antreneze şi nouă să dea sfaturi, consilieri", a afirmat el.

Formaţia CFR Cluj a remizat, duminică seară, pe teren propriu, scor 1-1 (0-1), cu echipa FCSB, într-un meci din etapa a opta a Ligii I.

Golurile au fost marcate de George Ţucudean ’48 pentru gazde şi Florinel Coman ’23 pentru oaspeţi.