Soarta lui Liviu Dragnea, decisa in Comitetul Executiv de azi

Jurnalistii britanici ii dau o veste excelenta lui Cristiano Ronaldo, eliminat in meciul dintre Valencia si Juventus, din Champions League.

O fetiță în vârstă de trei ani a fost găsită moartă într-o fântână de canalizare. Descoperirea macabră a fost făcută chiar de către bunica micuței. Tragedie s-a petrecut în satul Bulăiești, raionul Orhei. Conform primarului din localitate, fetița a rămas în grija bunicii pentru că mama, care este gravidă, era plecată la Chișinău, pentru un […] The post Destin trafic. O fetiţă de trei ani a fost găsită moartă într-o fântână de canalizare. “Ca o păpușă stătea la pământ!” appeared first on Cancan.ro.