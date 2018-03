Sobolan filmat in Bazinul Olimpic ”Lia Manoliu” - VIDEO

Bazinul Olimpic Lia Manoliu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un sobolan a fost filmat in bazinul olimpic de la Baza sportiva ”Lia Manoliu” din Capitala. Doua tinere aflate in incinta au surprins imaginile, care au fost transmise apoi Stirilor Pro TV. ”VIne, e pe 7, asta e culoarul lui”, comenteaza cele doua tinere. Amintim cu aceasta ocazie intamplarea amuzanta in care un tanar si pisica lui au incercat sa prinda un sobolan. Din pacate, viata nu este un desen animat si, asa cum a aflat acest tanar, sobolanii sunt de fapt destul de terifianti si uneori pot fi aproape la fel de mari ca pisicile de casa. Impreuna cu pisica lui si inarmat cu o matura, un tanar a incearcat sa sco ...