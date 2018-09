SOC in economia Iasului! Disponibilizari masive! O multinationala va concedia o mare parte dintre angajati. Ce se va intampla cu oamenii?

sali sedinte google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Continua valul de disponibilizari dupa ce a fost concesionat serviciul public de termoficare al Iasului catre compania privata Veolia in schimbul unei sume de doar 200 mii de euro • Doar 407 din cei aproape 1.000 de angajati de altadata mai lucreaza in sistem si urmeaza ca o treime dintre acestia sa fie inlaturati din functii in urmatoarele luni • Dupa incheierea sezonului de incalzire 2018 - 2019 si odata cu investitiile din fonduri europene realizate la Centralele Electrice de Termoficare din Iasi, sefii corporatiei franceze intentioneaza sa disponibilizeze alti 130 de salariati ai Veolia Energie Iasi, companie ramasa si fara mare parte din clienti Francezii de la Veolia aplica ...