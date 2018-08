SOC in lumea mondena! Medicii au facut anuntul despre Dorian Popa. Interventie de ULTIM MOMENT

Dorian Popa, cunoscut pentru atentia deosebita pe care o acorda imaginii sale, a apelat la serviciile esteticienilor.

Astfel, artistul si-a pus fatete dentare, isi mai face botox din cand in cand pentru a-si estompa unele riduri, iar de curand si-a facut si un implant de barba.

Vedeta s-a supus unui implant de 4.000 de fire de par recoltate de pe ceafa si repozitionate pe fata, deasupra tamplelor, in zona mustatii si, in special, in zona barbiei.

