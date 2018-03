Soc in showbiz-ul din Romania! Vedeta a anuntat ca el sufera de boala care a ucis-o pe Denisa Raducu! „Sunt ingenuncheat, mama e distrusa”

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In urma cu doua saptamani lumea cantaretului Karym, cel care a lansat cu Celia piesa „La doua capete”, a fost data peste cap, atunci cand tatal lui a fost diagnosticat cu carcinom hepatocelular, o boala cumplita a ficatului care a rapus-o si pe Denisa Raducu. Artistul a vorbit despre momentele dureroase prin care trece. Karym a dezvaluit ca este ingenucheat de cand a aflat ca tatal lui este intr-o stare grava si nu mai are liniste deloc. Durerea este cu atat mai mare cu cat, fratii acestuia nu sunt interesati de starea de sanatate a tatalui lor. „Imi este foarte greu. A trebuit sa iau decizii dureroase in ceea ce priveste starea lui de sanatate. Sper ca am luat deciziile corecte, sunt decizii cerebrale, emoti ...