SOC la Aeroportul Iasi! Directorul interimar a fost DEMIS! Cine va ocupa noua pozitie

Zilele trecute, directorul interimar al Aeroportului Iasi, Alexandru Anghel, a fost suspendat din functie, in urma unei decizii luate de Consiliul de Administratie al aerogarii Lui Anghel i s-a reprosat managementul defectuos din fruntea aerogarii si pentru ca nu a pus in vigoare Hotararii CJ 416/2017, privind implementarea noii organigrame de la Aeroport. Anghel era oricum director interimar, dupa ce liberalul Marius Bodea a candidat pentru un post in parlament. Mai multi bani in conturile Aeroportului Iasi. Jumatate de milion lei in plus in conturile regiei In ultimul timp, Anghel (care face parte din consiliul de administrare a aeroportului) si membrii noului consiliu a izubucnit un conflic. In mod ...