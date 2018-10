Soc pe piata auto din Romania! Se inregistreaza cea mai mare scadere din Uniunea Europeana

auto google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Date inedite din sectorul auto din Romania. Inmatricularile de autoturisme noi au scazut in Romania cu 73,4% in septembrie, fata de aceeasi luna a anului trecut, cea mai mare din Uniunea Europeana (UE), in timp ce scaderea la nivelul intregii UE este de 23,5%, potrivit datelor publicate miercuri de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), scrie News.ro. In Romania, in septembrie, au fost inmatriculate 2.771 de autoturisme noi, fata de 10.425 in aceeasi luna a anului trecut. Dupa Romania, cele mai mari scaderi le-au inregistrat Austria (41,8%), Suedia (39,7%) si Slovacia (37%). Exclusiv/Update! Un sofer aproape de coma alcoolica a produs un accident pe Podul Alexandru. Mai multe persoane au ...