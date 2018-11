Socant! A fost sa se tunda la salonul Donna Carina, dar a iesit de acolo ingrozit: tanarul a ajuns de urgenta la spital cu urechea taiata - FOTO

donna carina google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Un tanar din Iasi a avut parte de o experienta total neplacuta in momentul in care a fost sa se tunda intr-unul din cele mai cunoscute saloane de infrumusetare din Iasi • In timp ce se afla pe scaunul frizerului, clientului i-a fost taiata o bucata din ureche, lucru care l-a socat de-a dreptul pe ieseanul care s-a dus de urgenta la spital • Medicii i-au recomandat sa faca un vaccin antitetanos si chiar un set de analize pentru a vedea daca nu s-a infectat cu hepatita • Tanarul a cerut despagubiri de la salonul Donna Carina, dar dupa saptamani de asteptare nu a mai primit niciun raspuns • Reprezentantii salonului de infrumusetare sustin ca vor analiza situatia si vor lua masuri ...