SOCANT Amenintari uluitoare in fotbalul romanesc: 'Au zis ca vin cu sabia sa ne taie!'

Evenimente reprobabile în fotbalul românesc. Totul s-a întâmplat pe un stadion. Ameninţări şocante cu moartea chiar pe gazon. În județul Dâmbovița e o veritabilă „cultură” a incidentelor. Partida Bucșani – Gura Șuții, scor 0-1 s-a terminat cu un scandal monstru, a anunțat sport-impact.ro. Cei de la Gura Șuții au acuzat că trei jucători de-ai lor au fost stâlciți în bătaie de localnici.

Citeşte şi: SCANDAL IMENS şi acuzaţii GRAVE între Turcia şi Israel: Recep Erdogan l-a DISTRUS pe Benjamin Netanyahu - 'este un TERORIST'

„Nu mai spun de înjurăturile și de amenințările pe care le-am primit inclusiv eu, din partea unor jucători de la Bucșani, însă am crezut că nu mai plecăm teferi de acolo. La final, băieții de la noi au fost loviți în zona vestiarelor. I-au bătut pe Negulescu, Enache și Alin Ștefan, pe ultimul l-au pus jos și au jucat cu picioarele pe el. De frică, am sunat la 112, însă până a venit Poliția de la Comișani, am apucat să urcăm în mașini și să plecăm de la Bucșani. Norocul nostru a fost Cristi Catană, care a intervenit să-i salveze pe jucătorii noștri, altfel ar fi ieșit măcel. Mi-au zis băieții că au fost amenințați că vor veni peste ei cu sabia. În plus, a arbitrat impecabil, altul nu cred că ar fi făcut față presiunii de acolo”, a declarat Titel Dinu, antrenorul și primarul de la Gura Șuții.

Citeşte şi: TEROARE pe şosele: Un nou accident GRAV cu cinci victime - trei maşini făcut prăpăd în Vâlcea

„Îmbrânceli au fost, nu și bătaie. Cât despre amenințări cu sabia, sunt invenții, dimpotrivă, am înțeles că unul de la ei a vrut să vină peste noi cu un cuțit. Să-l pupe în fund pe Catană, fără el nu ar fi câștigat niciodată la Bucșani. Ne-au dat gol din ofsaid, le-a pus-o apoi la var eronat, însă au ratat penalty-ul, cum ne apropiam de careul lor, cum fluiera ceva. Catană a pus umărul la victoria lui Titel Dinu. Eu am crezut în el, îl vedeam cel mai bun ca președinte la AJF, însă m-a dezamăgit la meciul ăsta. Vom vedea dacă mai votăm cu el”, e explicat Marius Zidăroiu, antrenorul-jucător de la Bucșani.