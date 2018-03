Socant! Datele a zeci de milioane de conturi de Facebook, folosite in campania lui Donald Trump si miscarea pro-Brexit

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O firma specializata in analizarea datelor online implicata in campania presedintelui SUA Donald Trump si in cea pro-Brexit a exploatat in scop electoral datele de pe a zeci de milioane de cetateni americani in ceea un membru al echipei lui Steve Bannon a numit drept "razboi psihologic". Un activist pentru transparenta, Christopher Wylie, a dezvaluit pentru publicatiile The New York Times si Observer ca firma Cambridge Analytica, detinuta de miliardarul specializat in tranzactii speculative Robert Mercer si condusa la acea vreme de Steve Bannon, a participat la campania electorala a lui Donald Trump folosind fraudulos profilurile a milioane de alegatori americani pentru a construi un puternic program software in sco ...