SOCANT! Drogati lesinati de la etnobotanice, la intrarea unui bloc din Manastur. VIDEO EXCLUSIV

Drogati pe etnobotanice in Manastur

O scena de groaza a fost surpinsa in cursul zilei de luni, 30 aprilie 2018, la intrarea intr-un bloc din zona Mehedinti, din cartierul clujean Manastur.

In momentul in care vroia sa intre in bloc, un locatar a dat peste trei tineri, cu varste intre 20 si 30 de ani, care erau rupti de drogati si nu se puteau tine pe picioare, totul ziua in amiaza mare.

In momentul in care clujeanul care a filmat intreaga scena le-a cerut sa sa plece de acolo, unul dintre cei trei tineri, lesinati efectiv pe asfalt, a reusit cumva sa se ridice, in timp ce ceilalti doi au ramas culcati pe asfalt, intr-o balta de urina. Potrivit surselor Buna Ziua Cluj, cei trei s-au drogat cu etnobotanice, fiind cunoscut faptul ca in zona Mehedinti din Manastur exista numerosi dealeri si consumatori de astfel de substante.

Pe langa imaginea trista a unor tineri fara viitor, este clar ca asemenea intamplari prezinta pericol pentru locuitorii zonei, care se vad nevoiti sa dea fata in fata cu drogatii care sunt imprevizibili si ii pot oricand ataca.

Cotidianul Buna Ziua Cluj a mai relatat despre tragediile produse de droguri in Manastur, precum si despre modul in care traficantii isi desfac ”marfa” la Cluj. Solicitam, pe aceasta cale, organanelor abilitate, sa ia masuri, pana cand nu vor avea si altii de suferit.

Vom reveni cu detalii si cu un punct de vedere din partea IPJ Cluj.

