SOCANT! La 18 ani a vrut sa MOARA dupa ce iubita i-a spus ADIO! Acest tanar din Iasi se zbate intre viata si moarte dupa ce si-a pus streangul la gat - FOTO, VIDEO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Un tanar in varsta de 18 ani a ajuns sa se zbata intre viata si moarte dupa ce a incercat sa se sinucida • Ieri-dimineata, bunica baiatului l-a gasit pe acesta cu streangul la gat, fara suflare, si a facut tot ce i-a stat in puteri pana sa ajunga medicii • Povestea este de-a dreptul infioratoare si toti cred ca asupra acestei familii este aruncat un blestem Un tanar in varsta de 18 ani se zbate intre viata si moarte dupa ce a vrut sa se sinucida. Ieri-dimineata, in jurul orei 10:00, Teodor C. in varsta de 18 ani, din comuna Raducaneni, a incercat sa-si puna capat zilelor. Tanarul s-a nascut la Arad, insa dupa ce mama lui a decedat, s-a mutat la bunica de pe tata, din localitatea ieseana Raducaneni. De la patru ...