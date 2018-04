Socant! O femeia s-a aruncat de la etajul 7 direct pe un magazin

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Caz socant in Bucuresti! O femeie a murit, dupa ce ar fi cazut de la etajul 7 al unui bloc din Capitala, in cartierul Pantelimon. La fata locului s-au deplasat mai multe echipaje de ambulanta si pompieri SMURD. Conform primelor informatii, este vorba despre o batrana de 72 de ani. Ea s-ar fi aruncat pe geamul apartamentului si a aterizat pe un chiosc din fata blocului. Politia va deschide un dosar penal pentru a elucida cauza mortii. Imagine socanta: cai electrocutati intr-o comuna din Romania! Cum s-a intamplat - FOTO CITESTE SI: Exclusiv! Tragedie intr-o familie din Iasi! O persoana a murit electrocutata - FOTO/UPDATE In urma cu putin timp, o persoana s-a electrocutat intr-un apartament de pe bulev ...