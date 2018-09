Socant! O judecatoare a ajuns instare grava la spital dupa ce a fost batuta de sotul ei, ofiter de politie

soti stroe google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O judecatoare de la Tribunalul Gorj a ajuns, miercuri seara, la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Tg-Jiu cu multiple escoriatii si acuzand dureri in mai multe zone ale corpului, dupa ce a fost batuta cu bestialitate de sotul sau, ofiter in cadrul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj. Diagnosticul medicilor a fost ”traumatism craniofacial”, insa judecatoarea nu a depus plangere impotriva sotului, iar sefii acestuia nu au anuntat ca au luat masuri, desi medicii de la UPU au anuntat comanda IPJ. Marius Stroe, ofiter in cadrul Serviciului de Investigarea Criminalitatii Economice al IPJ Gorj, si-a batut nevasta pana a bagat-o in spital, sustin surse d ...