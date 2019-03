SOCANT: Primar obligat sa demisioneze in urma difuzarii unor fotografii in care apare nud

Luc Lemonnier google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Primarul orasului francez Le Havre Luc Lemonnier si-a anuntat demisia, pentru a-si ”apara familia”, pe fondul unei polemici legate de difuzarea unor fotografii in care apare nud de catre o femeie care se declara o victima a edilului, relateaza AFP. ”Am hotarat sa-mi dau demisia din functiile si mandatele in Le Havre si in comunitatea urbana. Aceasta decizie, adanc chibzuita, mi s-a impus din cauza necesitatii de a-mi apara familia si apropiatii”, a anuntat primarul intr-un comunicat. 200.000 $ pentru o exclusivitate scandaloasa. Cine a incasat banii pentru pozele cu Jeff Bezos si amanta Luc Lemonnier, in varsta de 50 de nai, tatal al patru copii, l-a inlocuit, in mai ...