SOCANT! Soferul unui microbuz SCOLAR s-a urcat baut la volan si a calcat pe cap o fetita de doi ani! In microbuz se aflau elevii pe care acesta ii transporta de la scoala la domiciliu

• Intamplare de-a dreptul socanta la Iasi, dupa ce soferul unui microbuz scolar a ucis o fetita de doar trei ani • Grav este insa faptul ca barbatul se afla sub influenta bauturilor alcoolice • Intamplarea ar trebuie sa ridice mari semne de intrebare • Este inadmisibil ca soferul unui microbuz scolar sa se urce baut la volan • Politistii ieseni au deschis un dosar penal si fac cercetari in acest caz pentru a stabili intreaga situatie de fapt Intamplare de-a dreptul socanta la Iasi, dupa ce un sofer a ucis o fetita de doi ani. Totul s-a petrecut ieri, in jurul pranzului, in satul Boureni, din comuna Motca. Soferul unui microbuz scolar tocmai se urcase la volan pentru a ...