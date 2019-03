Socialistii din Ungaria il critica pe Weber dupa vizita la Budapesta

Liderul grupului europarlamentar al PPE (Partidul Popular European), Manfred Weber, "ar fi trebuit să aibă mai multe" pe agenda vizitei sale de marţi de la Budapesta, a declarat miercuri deputatul socialist Tamas Harangozo (opoziţie), care a insistat că "Ungaria are probleme mai mari decât campania de afişe a guvernului", relatează MTI.

Harangozo a menţionat că nu s-au aflat prea multe despre discuţiile purtate de Weber la Budapesta şi a remarcat că "afişele cu (miliardarul american) Soros şi (preşedintele Comisiei Europene Jean Claude) Juncker au dispărut, dar numai de-a lungul traseului lui Weber".

Acest lucru demonstrează "metodele nord-coreene ale guvernului" şi măsura în care executivul îi consideră pe Weber şi PPE drept nişte "idioţi utili", a afirmat deputatul socialist, adăugând că premierul Viktor Orban nu şi-a cerut şi "nu are de gând să-şi ceară scuze" pentru această campanie denigratoare.



Tamas Harangozo a mai notat că, în opinia PPE, "Europa trebuie apărată de planul lui Putin şi nu de planul lui Soros", amintind de rezoluţia adoptată marţi de Parlamentul European, la iniţiativa unei deputate PPE, în sensul ca Rusia să nu mai fie considerată partener strategic al Uniunii Europene.



PPE urmează să ia în considerare la 20 martie, la reuniunea sa care precede de fiecare dată summitul european trimestrial, iniţierea procedurii de suspendare sau excludere a partidului conservator al lui Viktor Orban, Fidesz, pe fondul presiunilor din partea unor formaţiuni membre ale PPE în acest sens şi după ce relaţiile tensionate ale Budapestei cu oficiali europeni legate de situaţia statului de drept în Ungaria s-au agravat, odată cu campania negativă lansată de guvernul ungar la adresa preşedintelui Comisiei Europene.



Într-o scrisoare adresată săptămâna trecută preşedintelui PPE, Joseph Daul, Manfred Weber a afirmat că Fidesz trebuie să ia "măsuri concrete" pentru a demonstra că doreşte să rămână membru al PPE, şi anume să retragă "imediat" posterele şi alte materiale publicitare folosite în campania de "dezinformare" împotriva lui Juncker, să recunoască "daunele politice considerabile" provocate de campanie şi să se angajeze că se va abţine pe viitor de la astfel de atacuri, precum şi să "clarifice" probleme legale care au afectat funcţionarea Universităţii Central-Europene (CEU) la Budapesta.



Până înaintea recentei campanii anti-Juncker, atât Manfred Weber cât şi Joseph Daul s-au arătat rezervaţi faţă de ideea excluderii partidului Fidesz din PPE, în pofida disputelor cu Orban privind statul de drept şi chestiunea migraţiei, mai ales că popularii europeni ar putea avea nevoie de voturile europarlamentarilor Fidesz în viitorul Parlament European, notează Reuters.



După ce s-a întâlnit marţi la Budapesta cu Viktor Orban, Manfred Weber a afirmat că dialogul cu acesta a fost unul "constructiv", dar că "nu toate problemele s-au rezolvat".



Potrivit Reuters, Weber a spus că solicitarea ca guvernul ungar să acorde susţinere CEU, fondată de Soros, reprezintă cel mai important aspect singular care trebuie reglementat ca Fidesz să rămână în PPE. În decembrie, CEU a anunţat transferul celei mai mari părţi a activităţilor sale de la Budapesta la Viena, după un an şi jumătate de conflict cu guvernul Orban, care o acuză că nu respectă o lege din 2017 privind eliberarea de diplome de absolvire străine.



În schimbul permisiunii ca CEU să acorde în continuare diplome americane, Weber a propus extinderea programei de studii cu cercetări tehnice, cu sprijinul Universităţii tehnice din Munchen, al gigantului auto BMW şi al mai multor colegii din SUA.



El a refuzat să dea alte detalii privind discuţiile sale cu Orban, menţionând că "sunt lucrări în curs" până la reuniunea PPE din 20 martie.