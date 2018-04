Societatea Life is Hard, reprezentanta Romania la European Business Award, categoria Inovatie

”European Business Awards (EBA) premiază performanța, inovația și etica în business, iar la ediția de anul acesta au aplicat 2898 companii din 34 țări, România participând cu 105 aplicanți. În cadrul procesului de jurizare EBA sunt desemnați câștigători nationali pentru fiecare țară participantă, iar în finala compeției sunt premiate cele mai performante 12 companii din Europa la nivel de inovație, implicare socială, dezvoltare de business” - se arată în documentul citat. .

Adrian Tripp, CEO al European Business Awards, considera că: “Faptul că LIFE IS HARD deține statutul de National Winner pentru România este o confirmare a leadershipului companiei. Acest statut este o recunoaștere a valorilor precum succesul, etica și inovatia și se acordă doar celor mai bune companii din Europa”.

Societatea Life is Hard a reprezentat România la European Business Award (categoria Inovație). Potrivit unui document transmis către Bursa de Valori București, LIFE IS HARD a fost desemnată recent ‘National Winner’ în ediția 2017-2018 a European Business Awards – cea mai mare competiție de business din Europa - și va reprezenta România în finala acestei competiții la categoria The Award for Innovation.În perioada 22-23 mai, LIFE IS HARD va participa la runda finală de jurizare organizată la Varșovia și de asemenea la Sumit-ul de business, respectiv Gala în cadrul căreia vor fi anunțați oficial câștigătorii ediției 2018 a European Business Awards.