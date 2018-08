Societatea Ornitologica Romana: O noua specie de insecta, descoperita in judetul Iasi

Gargarita stepica a pelinului google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Societatea Ornitologica Romana anunta descoperirea unei noi specii de insecta pentru fauna tarii noastre - gargarita stepica a pelinului. O echipa de biologi de la Societatea Ornitologica Romana a descoperit o noua specie de insecta pentru fauna Romaniei, Leucomigus candidatus, o specie de gargarita. "Descoperirea a avut loc in luna iulie, intr-o actiune de monitorizare a faunei desfasurata in Delta Moldovei, adica situl ROSPA0042, Elesteiele Jijiei si Miletinului. Specia a fost gasita si identificata de biologul Alexandru Pintilioaie, cel care lucreaza ca entomolog in proiectul european implementat de SOR in zona - 'Elaborarea Planurilor de Management pentru ariile protejate A ...