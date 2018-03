Societatea Tinmar Energy va livra energie electrica pentru Spitalul Militar Constanta. Ce valoare are contractul (document)

a atribuit recent un contract de achiziţie energie electrică.Potrivit Licitatiapublica.ro, obiectul contractului îl reprezintă furnizare energie electrică începând cu 01.03.2018 până la 31.12.2018, cu posibilitatea prelungirii prin act adiţional pentru primele 4 luni ale anului 2019. Livrarea efectivă a energiei electrice va începe după ce autoritatea contractantă va înceta contractul de furnizare energie electrică aflat în derulare.(durata contractului până la 28.02.2018). Autoritatea contractantă are dreptul de a prelungi durata contractului de furnizare condiţionat de existenţa resurselor financiare alocate cu această destinaţie.Autoritatea contractantă răspunde solicitărilor de clarificări /informaţii suplimentare în a 3 zi înainte de data limită de depunere a ofertelor. Opţiuni: art 165 din HG 395/2016, respectiv prelungirea valabilităţii contractelor până la 30.04.2019.Criteriul de atribuire a contractului l-a reprezentat preţul cel mai scăzut. Au fost primate două oferte, iar câştigătoare afost declarată cea venită din partea societăţiidin Bucureşti. Valoarea finală a contractului este de 14.357 lei fără TVA.DespreConform datelor furnizate de Registrul Comerţului interogat la data de 7 martie 2018, societatea înfiinţată în anul 2015, are sediul social în Bucureşti, sectorul 1, Calea Floreasca, nr. 246C. Societatea are un capital social subscris de 43.393.775 lei, integral vărsat.Acţionari persoane juridice în cadrul firmei suntcu sediul social în Elveţia, cu o cotă de participare la beneficii şi pierderi: 63,.283789% / 63,283789%,SRL, cu sediul social în Bucureşti, sectorul 1, Calea Floreasca nr. 246 C, cu o cotă de participare la beneficii şi pierderi: 20,.86025% / 20,.86025% şiSRL, cu sediul social în Bucureşti, sectorul 1, Calea Floreasca nr. 246 C, cu o cotă de participare la beneficii şi pierderi 15,.855961% / 15,855961%.Persoane împuternicite în cadrul societăţii sunt, director general şi, cu sediul social în Bucureşti, sectorul 1, Calea Floreasca nr. 246 C, administrator, reprezentată prinDomeniul de activitate principal al firmei este comercializarea energiei electrice.Conform Ministerului de Finanţe, pentru anul 2016, societatea a raportat o cifră de afaceri netă de 2.336.441.065 de lei, un profit de 14.542.759 de lei şi 70 de salariaţi.