Societatea Utilitati Publice –Gospodaria Comunala SRL din Cernavoda inchiriaza autobasculante. Ce firma a castigat contractul (document)

Societateaa atribuit recent un contract de închiriere vehicule industriale cu şofer, servicii de închiriere autobasculante cu tracţiune 8x4 / 8x6.Conform Licitatiapublica.ro, contractul prevede închirierea de autobasculante cu tracţiune (8 x 4 / 8 x 6) şi închiriere autobasculante cu tracţiune (8 x 4 / 8 x 6) pentru perioada 01.01.2018-31.03.2018.Criteriul de atribuire al contractului l-a reprezentat preţul cel mai scăzut. A fost primită o singură ofertă, din partea societăţii, ofertă declarată câştigătoare. Valoarea finală a contractului a ajuns la 74.340 lei fără TVA.DesprePotrivit informaţiilor furnizate de Registrul Comerţului, interogat la data de 7 martie 2018, societatea a fost înfiinţată în anul 1995 şi are sediul social la Cernavodă, strada Castanilor nr. 1.Societatea are capital social subscris de 2.300.000 lei, integral vărsat, iar unic asociat este, acesta fiind şi administratorul societăţii ce are ca domenii de activitate lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat şi lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţialeConform Ministerului de Finanţe, pentru anul 2016 societatea a raportat o cifră netă de afaceri de 3.164.727 de lei, profit de 429.438 lei şi 26 de salariaţi.