Societatile Magic Sail Club SRL si Rofrench Connection SRL au fuzionat. Legaturile companiei la Constanta

În Monitorul Oficial a fost publicată deczia adunării generale a asociatilor societăţii Rofrench Connection SRL, din data de 24.01.2018.Societatea Westhouse Group SRL, reprezentată prin Kjetil Gronskag, preşedinte şi director executiv al Romreal LTD, în calitate de asociat deţinând 1000 părţi sociale, reprezentând 1% din capitalul social al Rofrench Connection SRL, Romreal LTD, (fosta Romreal Invest LTD) cu sediul în Insulele Bermude, reprezentată prin Kjetil Gronskag, în calitate de preşedinte al Consiliului de Administraţie, în calitate de asociat deţinând 1.000 părţi sociale, reprezentând 1% din capitalul social al Societăţii Rofrench Connection SRL, şi societatea Magic Sail Club SRL, cu sediul în Ovidiu, reprezentată prin Kjetil Gronskag, preşedinte şi director executiv al Romreal LTD, în calitate de asociat deţinând 98.000 de părţi sociale, reprezentând 98% din capitalul social al Societăţii Rofrench Connection SRL, împreună reprezentand 100% din capitalul social al SC Rofrench Connection SRL, au decis fuziunea SC Magic Sail Club SRL cu societatea Rofrench Connection SRL.Partea fiecărui asociat Ia beneficii şi pierderi, după aprobarea fuziunii de către Tribunalul Constanţa este următoarea: Westhouse Group SRL - 94,03%, Romreal LTD - 5,97%. Partea fiecărui asociat Ia beneficii şi pierderi, după aprobarea fuziunii de catre Tribunalul Westhouse Group SRL 94,03% şi Romreal LTD - 5,97%.Ulterior aprobării fuziunii, societatea Magic Sail Club SRL urmeaza a fi radiată din evidenţele Oficiului Registrului Comerţului, patrimoniul societăţii urmând a fi preluat de către societatea absorbantă Rofrench Connection SRL.Despre Rofrench Connection SRLRofrench Connection SRL este controlată de dezvoltatorul cu capital norvegian RomReal. Potrivit Registrului Comerţului, RomReal deţine acţiuni în următoarele societăţi: Concorde Grup SRL, Investate SRL, Magic Sail Club SRL, Rofrench Connection SRL, West Feriae SRL, Westhouse Group SRL, Westhouse Invest SRL, Westhouse One SRL.Despre Westhouse Group SRLCu sediul social în Constanţa, firma a fost înfiinţată în 2005. Capitalul social subscris, de 193.920.430 de lei, integral vărsat, este compus din 19.392.043 de părţi sociale. Asociat unic este RomReal Ltd, cu sediul social în Insulele Bermude. Persoane împuternicite sunt: Kjetil Gronskag - preşedintele Consiliului de Administraţie, născut pe 28.03.1964, în Kristiansund, Norvegia, şi Adrian Cristea - membru în CA, născut pe 25.06.1961, în Medgidia, Constanţa. Westhouse Group SRL se ocupă de „dezvoltare (promovare) imobiliară“. În anul 2015, firma cu patru salariaţi a înregistrat o cifră de afaceri netă de 320.620 de lei şi un profit net de zero lei.RomReal, societatea-mamă a Westhouse-ului, are, potrivit site-ului firmei, mai multe terenuri în Constanţa, Ovidiu şi Bucureşti.Reamintim că CEO al RomReal a fost omul de afaceri de origine norvegiană Kay Tonnes Thorkildsen, cunoscut la nivel local în special prin prisma faptului că şi-a trecut la capitolul asociaţi un nume greu al businessului constănţean.