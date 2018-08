Socul anului in lumea mondena: Ce se intampla intre Gabriela Cristea si fostul partener Marcel Toader...

Razboiul dintre Gabriela Cristea si Marcel Toader, fostul ei sot nu s-a sfarsit, cei doi ajungand in instanta.

Prezentatoarea TV vrea sa-si recupereze niste bani pentru care ea a muncit pe branci.

„Sunt niste bani pentru care eu am muncit din greu, dar nu fac un capat de tara din asta. Daca imi voi recupera banii, vor fi bine-veniti, ii voi investi in educatia fiicei mele.”, a declarat Gabriela Cristea.

Prezentatoarea TV a marturisit ca avocatul ei de ocupa ca ea sa-si recupereze, intr-un final, banii.

„A stagnat la momentul asta pentru ca am auzit ca e o chestie cu insolventa, nu stiu, nu ma pricep, n-am fost niciodata cu contabilitatea. Ma depaseste total, avocatul meu se ocupa (..) Nimeni nu a vrut sa judece acest proces care a fost demarat in urma cu multa vreme. Am fost mutati de la un tribunal la altul pentru ca toti judecatorii spuneau ca nu-i de competenta lor.”, a precizat prezentatoarea TV.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.