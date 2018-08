Sofer de TIR, gest surprinzator pe o strada din Londra! A intrat intentionat in doi motociclisti pentru a-i impiedica sa fuga de politie

TIR Londra google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un sofer de TIR, angajat al unui lant de supermarketuri din Marea Britanie, a intrat intentionat in doi motociclisti, pentru a-i impiedica sa fuga de politie. Incidentul s-a petrecut pe o strada din Londra. Doi suspecti erau urmariti de politie dupa ce furasera o motocicleta si ranisera un ofiter de politie, iar, la un moment dat, soferul camionului a intrat in ei intentionat, pentru a-i opri. Vezi si: EXCLUSIV/UPDATE! Accident cu victima in dreptul Sectiei 6 de Politie - FOTO/VIDEO Politia l-a arestat pe unul dintre cei doi motociclisti, un adolescent in varsta de 15 ani, in timp ce al doilea suspect a reusit sa fuga. Cei doi sunt acuzati de furt, atacarea unui politist si refuzul de a opri la ce ...