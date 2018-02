Soferii care nu platesc in 30 de zile amenzile rutiere vor ramane fara permis

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Soferii care nu isi platesc in 30 de zile amenzile rutiere vor ramane fara carnetul auto. Proiectul de lege a fost depus in Parlament si urmeaza sa intre in dezbaterea Legislativului. Potrivit propunerii legislative de modificare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, articolul 103 din OUG 195/2002, care reglementeaza raspunderea contraventionala, se va completa cu un nou alineat conform caruia se va dispune suspendarea exercitarii dreptului de a conduce autovehicule si tractoare agricole sau forestiere si in cazul neachitarii in termen de 30 de zile a amenzilor privind circulatia pe drumurile publice. In plus, autoritatea emitenta a permisului de conducere va dispune prin or ...