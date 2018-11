Soferii pot rasufla usurati! Camera Deputatilor a modificat o lege extrem de importanta! Cand ti se suspenda permisul

permis google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Comisia juridica a Camerei Deputatilor a adoptat marti un amendament la OUG nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, potrivit caruia se suspenda permisul de conducere la acumularea a 45 de puncte, si nu la 15, cum prevede legislatia in vigoare, potrivit Agerpres. O batranica a furat mii de jucarii din magazine pentru ca... se plictisea "Amendamentul poate fi explicat, in primul rand, prin aceea ca saptamana trecuta am mai adoptat o propunere legislativa cu privire la modificarea cuantumului si la alte tipuri de contraventii cu privire la legea privind Codul rutier. De ce? S-a considerat ca ar trebui marit si cuantumul in baza caruia dupa aceea sa fie suspendat dreptul de a conduce autovehicul ...