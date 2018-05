Soferul acuzat ca a luat un pieton pe capota: "Am gresit, dar nu am vrut sa-l omor!"

Lazar Dragos Mihai google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Barbatul acuzat ca a luat pe capota, intentionat, un pieton, in Bucuresti a fost audiat de politisti. La plecarea de la politie, el le-a spus jurnalistilor ca pustiul i s-a asezat in fata masinii, a pus mainile pe capota si nu a vrut sa-l lase sa treaca mai departe. El motiveaza gestul prin faptul ca in acel moment a simtit ca e in pericol copilul lui, in varsta de doar sase saptamani. "Am gresit, dar nu am vrut sa-l omor”, spune soferul, Lazar Dragos Mihai, impotiva caruia a fost deschis un dosa penal pentru tentativa de omor si tulburarea linistii publice. Conducatorul auto a povestit ca, la trecerea de pietoni, a dat prioritate si ca nu l-a claxonat pe pietonul care, intr-ade ...