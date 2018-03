Soferul care a omorat-o pe atleta Cristina Bojan, fosta Miss Crisana, a scapat fara sa faca inchisoare

Soferul care a omorat-o pe Cristina Bojan, fosta Miss Crisana, a scapat fara sa faca inchisoare. Barbatul si-a recunoscut greseala si a incheiat cu anchetatorii un acord de recunoastere a vinovatiei primind o pedeapsa de un an si 6 luni de inchisoare cu suspendare.

Emanuel Mihai Cristu, soferul care in toamna anului 2016 a pierdut controlul masinii pe centura orasului Oradea si s-a rasturnat intr-un sant, provocand moartea pasagerei sale de 22 ani, Cristina Bojan, a fost condamnat la un an si 6 luni de inchisoare cu suspendare de Judecatoria Oradea.

Tanarul si-a asumat greseala si a incheiat cu anchetatorii sai un acord de recunoastere a vinovatiei. Acordul de recunoastere a vinovatiei a fost admis de instanta, care a dispus totodata ca, pe durata termenului de supraveghere, Cristu sa presteze munca neremunerata in folosul comunitatii pe o perioada de 60 de zile.

Judecatorii nu au stabilit inca daunele morale si material in partea civila a procesului.

Cristina Bojan, nascuta in 30 ianuarie 1993, era absolventa a Liceului Sportiv Oradea si fosta atleta in timpul adolescentei, fiind desemnata Miss Fotbal Crisana in 2012.

Cristina, care traia in Bucuresti, era model al Agentiei Art Models Oradea, si avusese o relatie cu Sica, fiul lui Ilie Dumitrescu, fiind chiar logodita o perioada cu acesta.

