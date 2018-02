Soferul de tir si testul

Un sofer de tir mergea noaptea pe autostrada.La un moment dat il opreste ploitia:

-Buna Seara! Ati depasit viteza legala cu 10 Km. Imi pare rau dar va iau carnetul!

-Va rog domn` politist`! Asta`i meseria mea…va rog, nu mi`l luati`!

-Bine…Daca raspunzi la doua intrebari corect, nu ti`l iau -Bine.Sa auzim

-E 1 noapte, in fata se vad doua lumini. Ce este?

-Simplu, o masina

-Da, da poate fi BMW, Audi, Mercedes…

-Si a doua? -E 2 noapte, in fata se vede un far. Ce este?

-Simplu, o motocicleta.

-Da, da poate fi Szuzuki, Yamaha, Mobra

-Domn` politist, daca va intreb si eu o intrebare, si daca nu stiti,imi dati inapoi carnetul? Politistul cade de acord .E 3 noapte,pe drum o femeie in fusta scurta iti face cu mana. Ce este?

-Simplu. O curva.

-Da, da poate fi mata, sorata, nevasta-ta.

