Soferul unei masini furate, prins dupa ce a lovit poarta casei lui Taylor Swift - FOTO

Taylor Swift google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Poarta principala a proprietatii detinute de cantareata Taylor Swift in statul american Rhode Island a fost avariata de un barbat urmarit de politie. Acesta se afla la volanul unei masini furate, relateaza tmz.com. Reprezentantii politiei au spus ca urmarirea a inceput in jurul orei locale 01.00 dimineata, dupa ce un ofiter a incercat sa opreasca masina in trafic. Soferul a plecat in viteza de la fata locului, iar politistii l-au urmarit pana cand acesta a pierdut controlul asupra volanului si s-a ciocnit de poarta principala a proprietatii cantaretei americane. Nicio persoana nu se afla in casa la ora la care s-a produs incidentul. Castigatorii Galei iHeartRadio Music Awards Adolescentul care cond ...