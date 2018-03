Soldati romani, prezenti cu un obuzier la startul Maratonului Nisipului, de la Mamaia (foto+video)

Peste 1.200 de alergatori din tara si din strainatate, participa astazi la editia a cincea a Maratonului Nisipului de la Mamaia, la cele patru probe competitive si la crosul Family Run.Avand in vedere ca evenimentul celebreaza implinirea a 100 de ani de la Marea Unire, la startul din piateta Perla a fost prezent un mic grup de "soldati" (patru barbati si o femeie), de la Asociatia Culturala Tomis Constanta, echipati si inarmati ca in Primul Razboi Mondial. Ei au venit si cu replica unui obuzier. De asemenea, alergatorii poarta tricouri cu insemnele tricolorului.La evenimentul organizat de AS Sanasport, Radio Constanta si partenerii lor participa atat alergatori amatori, cat si de performanta, cele patru probe competitive fiind maraton, semimaraton, cursa de 10 km si cursa populara de 5 km. La Crosul Family Run (aproximativ 1 km) se alearga in familie.Alergatorii de peste hotare sunt din Republica Moldova, Suedia, Indonezia, Rusia, Franta, Germania, Bulgaria, Italia si SUA.Premiile sunt in valoare totala de 45.000 de lei.