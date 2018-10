Soldatii au purtat pe umeri sicriul profesorului Marin Burlea! Parintii copiilor salvati i-au multumit pentru ultima data! Iasul si-a luat ramas bun de la ingerul copiilor! GALERIE FOTO, VIDEO

inmormantare marin burlea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Zi de doliu in medicina romaneasca • Prof. dr. Marin Burlea, cel care si-a dedicat intreaga viata activitatii medicale, a fost condus pe ultimul drum de sute de persoane • La slujba religioasa au ajuns toti cei care i-au fost alaturi de-a lungul vietii, cei pe care i-a ajutat si cei care, pur si simplu, au vrut sa-i aduca un ultim omagiu celui care a tratat, in peste 45 de ani de cariera, mii de copii • Spitalul pentru Copii "Sf. Maria" din Iasi a parut neincapator in ziua in care cel numit de multi "ingerul copiilor" a fost adus in locul pe care l-a condus mai bine de 20 de ani Ziua de 29 octombrie va ramane, de acum inainte, o pagina neagra pentru ...