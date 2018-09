Solicitarea lui Ghita de revocare a masurii de arest preventiva a fost respinsa definitiv de Curtea de Apel Ploiesti

Sebastian Ghita google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Curtea de Apel Ploiesti a respins definitiv, astazi, cererea de revocare a masurii de arest preventiv formulata de fostul parlamentar Sebastian Ghita, care se afla in Serbia. Pe 28 august, Tribunalul Prahova respingea, in prima instanta, ca neintemeiata, solicitarea lui Sebastian Ghita, decizie contestata ulterior de fostul deputat. Vezi si: Sebastian Ghita, despre revenirea in Romania: "Nu am planuri" „Prin incheierea pronuntata de Sectia Penala a Tribunalului Prahova, la data de 28.08.2018, in dosarul nr. 3913/105/2018, instanta a respins, in baza dispozitiilor art.242 Cod procedura penala, cererea de revocare a masurii arestarii preventive, formulata de inculpatul Ghita Sebas ...