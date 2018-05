Solidaritate in fata CNCD: Alianta Evanghelica ii ia apararea purtatorului de cuvant al Bisericii Ortodoxe, acuzat de discriminare

Alianţa Evanghelică din România, din care fac parte cultele creştine Baptist, Penticostal şi Creştin după Evanghelie, se solidarizează cu purtătorul de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Române, Vasile Bănescu, după ce acesta a fost reclamat la Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD).

Vezi şi: Purtătorul de cuvânt al Bisericii Ortodoxe, prima reacţie după ce a fost reclamat la CNCD: 'Un grav atac la adresa libertății de exprimare'

"Alianța Evanghelică din România formată din Cultul Creștin Baptist — Uniunea Bisericilor Creștine Baptiste din România, Biserica Creștină după Evanghelie din România — Uniunea Bisericilor Creștine după Evanghelie din România şi Cultul Creștin Penticostal — Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România, a luat act de hărțuirea la care este supus de către ONG-uri purtătorul de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Române, domnul Vasile Bănescu, prin reclamarea la CNCD. Din ceea ce a fost prezentat de mass-media, înţelegem că afirmațiile domnului Vasile Bănescu nu au fost în niciun fel discriminatorii. Activitatea și conduita profesională a domnului Vasile Bănescu, în calitate de purtător de cuvânt, nu pot fi catalogate în niciun fel drept discriminatorii. Această reclamație făcută în mod tendențios de către o persoană ce invocă o presupusă discriminare, ne aminteşte încă o dată că, de fapt, ținta nu este domnul Vasile Bănescu, ci Biserica și credința creștină. Este evidentă manifestarea nedreaptă, abuzivă și plină de ură a acestor organizații și lupta lor împotriva creștinismului. Trăim într-o țară cu puternice rădăcini creștine și ne cutremurăm că astăzi, într-o ţară democratică şi europeană, libertatea de credință și de conștiință este amenințată și vătămată prin acuzații nedrepte. Suntem consternaţi să observăm că aceste catalogări înjositoare, hărțuirea în reclamații, chemările în judecată de către militanții ateismului și anticreștinismului sunt acceptate cu aşa de mare uşurinţă.

Suntem la 100 de ani de la Marea Unire, dar este evident că, pentru unii, ținta nu este nici recunoaşterea rolului credinţei creştine, nici întărirea ei și nici promovarea valorilor prin care a fost construit, consolidat și unit poporul român indiferent de etnie, religie, vârstă, sex sau clasă socială. Oare acesta este proiectul de țară pentru a sărbători Centenarul Unirii?

În situaţia dată, ne exprimăm dezacordul și îngrijorarea față de aceste amenințări cu privire la libertatea de exprimare, la libertatea de credință și la libertatea de conștiință. Ateismul în România a produs ură, sărăcie, nedreptate și violență. Zeci de mii de români de toate confesiunile au fost condamnați pe nedrept la ani grei de închisoare pentru credința lor. Constatăm cu surprindere că prin așa numitele „idei progresiste” se revine la aceleași „sofisme ieftine” ateiste pentru construirea unui alt „om nou”. Noi am văzut şi am trăit „binele ateist” și ştim ce preț de sânge am plătit pentru libertate. Românii și-au câștigat libertatea pe genunchi sub gloanțe. Nu dorim ca la Centenarul Marii Uniri, România să se întoarcă la ideologia atee și la hărțuirea oamenilor credincioși. Biserica este mandatată de Mântuitorul şi are datoria de a-și face auzită vocea în societate și nimeni nu e îndreptățit să limiteze libertatea de exprimare a bisericii. ​

Ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvânteze România și românii indiferent de etnie, religie, naționalitate sau clasă socială!", precizează Alianţa Evanghelică într-un comunicat trimis redacţiei STIRIPESURSE.RO şi semnat de preşedintele Viorel Iuga şi secretarul Virgil Achihai.

Două organizații non-guvernamentale au anunțat luni că l-au reclamat pe Vasile Bănescu, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei, la Consiliul Național pentru Combatarea Discriminării după ce a făcut declarații cu privire la minorele care devin mame. El a spus, săptămâna trecută la Parlament, că de vină pentru numărul mare de astfel de cazuri nu este lipsa educației sexuale, ci motive sociale dar și „apartenența la o anumită etnie”.