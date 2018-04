Solistul trupei Eagles of Death Metal s-a scuzat fata de tinerii americani pentru ca a criticat March for Our Lives

Jesse Hughes, solistul trupei Eagles of Death Metal, s-a scuzat faţă de „tinerii din America” pentru că a criticat protestul March for Our Lives de la Washington. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Scuzele - transmise prin intermediul unei înregistrări video publicate pe Instagram - vin după cinci zile de când el a făcut mai multe remarci nepotrivite. Hughes a spus că elevii supravieţuitori atacului din februarie de la Marjory Stoneman Douglas High School sunt „abuzatori josnici ai morţilor”. „Recent, am făcut unele postări pe Instagram care nu au comunicat ce simt faţă de diverse subiecte. Ceea ce am intenţionat să fie o aserţiune privind deturnarea de oricare parte a mişcării tinerilor naţiunii noastre a ieşit drept un atac personal”, a spus el. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Hughes a adăugat: „Vreau să fiu clar, nu am intenţionat niciodată să se întâmple asta. Nu încercam să contest tinerii din America şi acest frumos lucru pe care ei au reuşit să îl facă. Îmi pare rău cu adevărat, nu am vrut să rănesc pe nimeni ori să cauzez vreun rău”. În mesajul lui Hughes despre March for Our Lives, ulterior şters, muzicianul - supravieţuitor al atacului terorist de la Bataclan din 2015 - a transmis: „Ca supravieţuitor al unui atac armat în masă, pot spune din experienţa personală că voi, toţi cei care protestaţi şi lipsiţi de la şcoală, insultaţi memoria celor care au fost ucişi şi mă abuzaţi şi insultaţi pe mine şi oricare alt iubitor de libertate prin fiecare acţiune a voastră”. Sâmbătă noapte, el a spus că speră să fie iertat şi să se înţeleagă că „nu am vrut să fac ceea ce părea că fă ...