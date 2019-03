Soluția lui Ponta pentru schimbarea Guvernului: 'In locul lui Iohannis, aș face-o'

Fostul premier Victor Ponta a declarat luni, la Digi24, că președintele Klaus Iohannis ar trebuie să organizeze un referendum în aceeași zi cu alegerile europarlamentare pentru a demonta principalul argument cu care guvernează PSD.

„Daca as fi in locul lui Iohannis, as face-o. Alegerile pentru europarlamentare trebuie sa fiu mai mult decat cei 33 de romani pe care Romania ii trimite in PE. Trebuie sa fie despre legitimitatea de a condude tara. Dragnea spune c aare dreptul sa conduca tara pentru ca a luat 46% in alegeri. Noi spunem ca poate au fost aia 46% si pentru Ponta, Tudose. Probabil ca dl Iohanis pe 26 mai, ca sa sporeasca prezenta la vot si ca sa vorbeasca despre legitimitate (...) Nu stiu ce va face dl Iohannis”, a spus Ponta, despre organizarea unui referendum pe justiție în aceeași zi cu alegerile europarlamentare din 26 mai.

Acesta a precizat că toate fortele anti-Dragnea trebuie să lucreze împreună.

„Propun ca toti cei care nu sunt in aceasta echipa sa se gandeasca ca o sa poata doar impreuna sa iasa din groapa asta, de unul singur nu o sa poata niciunul”, a zis Ponta, care a precizat că se referă la o nouă guvernare.

