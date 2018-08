Solutia gasita de un roman pentru a plati doar 5 LEI pe luna factura la energie electrica. Inainte, factura ajungea la 300 de lei

Priza google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un barbat din Barlad, si-a investit in ultimii ani toate economiile intr-un sistem alternativ, care ii asigura necesarul de energie electrica atat pentru consumul casnic, cat si pentru atelierul IT pe care il detine. In doar trei ani, acesta a reusit sa scada valoarea facturii la energie electrica de la 300 de lei pe luna la cinci lei lunar. Ultima factura emisa de furnizorul de energie electrica pentru perioada 12 iulie – 13 septembrie a fost de 15 lei, suma in care a fost inclusa si plata abonamentului radio-tv. „Scazand taxa radio tv, – cinci lei pentru ambele luni, am achitat pentru energia consumata 5 lei pentru luna iulie si cinci lei pentru luna august”, explica Tiberius Nechita. ...