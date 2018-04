Solutie inedita. Tonomat pentru lumanari si tamaie, la o biserica din Romania! Preot: Vanzarile au crescut

Solutie inedita Tonomat pentru lumanari si tamaie la o biserica din Romania Preot Vanzarile au crescut1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Preotul Bisericii ”Nasterea Maicii Domnului” din Campina, judetul Prahova, a gasit o solutie inedita pentru cei care vin la cimitir sau biserica in afara orelor de program. El a amplasat un ”tonomat” de lumanari, candele, carbuni sau tamaie, iar vanzarile au crescut. Preotul paroh al Bisericii ”Nasterea Maicii Domnului”, Radu Nicolae, a declarat, corespondentului MEDIAFAX, ca “tonomatul”, pe care l-a numit autoservire de lumanari, este amplasat la intrarea in cimitir. Ideea i-a venit dupa ce a observat ca multi credinciosi veneau la morminte dupa ce locul in care ...