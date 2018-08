Solutii rapide pentru a calma pielea arsa de soare

arsuri solare google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Daca te-a furat peisajul estival si ai uitat sa-ti reaplici crema cu protectie solara la intervalul necesar, probabil soarele te-a prajit peste masura. Iata... remedii rapide pentru arsurile solare! 1. Inainte de orice altceva, bea un pahar mare cu apa. Este cea mai rapida metoda de a-ti ameliora roseate pielii. Si nu uita sa bei zilnic cel putin opt pahare de apa pe zi. 2. Fa-ti comprese reci din batiste de bumbac inmuiate in apa si tinute timp de cateva minute in frigider. Acestea iti vor calma local senzatia de arsura. 3. Fa o baie rece in care adauga cateva picaturi de ulei essential din musetel. Vei resimti efectul calmant si racoritor. 4. Aplica o crema ce contine 1% cortizon. O poti cumpara di ...