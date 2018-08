Somnoroase pasarele, pe la Consiliul Local se aduna - VIDEO

Pintilei Mihail google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Priviti dragi cititori cum se intampla ca unii alesi locali ajung de cele mai multe ori sa fie extenuati in timpul sedintelor de Consiliu Local. Din ce motive, doar ei stiu. Astazi l-am surprins pe consilierul local din partea PSD Mihail Pintilei, care dupa cateva zeci de minute de dezbateri pe marginea proiectelor de hotarare puse spre aprobare, a atipit, probabil din cauza ca era mult prea plictisit pentru a mai face fata sedintei. Citeste si: Dezinteres in Primarie fata de halele din Zona Industriala! In Consiliul Local s-au cerut lamuriri despre vanzarea cladirilor de la marginea Iasului, insa sefii din Palatul Roznovanu ridica din umeri Despre Pintilei putem doar sa spunem ca este printre ...