SONDAJ Avangarde despre referendumul pentru familia traditionala. Cati oameni vor vota "DA"

Avangarde a realizat un sondaj despre referendumul pentru familia traditionala. Dintre cei care au fost chestionati, 66% au sustinut ca vor merge la referendum. 63% vor vota "DA" sa se schimbe Constitutia in sensul in care sa scrie clar ca o casatorie poate avea loc doar intre un barbat si o femeie, 12% spun sa "NU" se schimbe si 25% "nu stiu, nu raspund". Vezi si: Super scandal pe referendum Referendumul are loc in 6 si 7 octombrie 2018 si are ca scop inlocuirea sintagmei "intre soti" cu "intre un barbat si o femeie" in Constitutie.