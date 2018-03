SONDAJ: Ce cred romanii despre Uniunea Europeana

Sondaj google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In aceasta seara, la Antena 3 a fost prezentat un sondaj referitor la Uniunea Europeana si perceptia romanilor despre aceasta. Imaginea Uniunii Europene in randul romanilor Destul de pozitiva - 40% Foarte pozitiva - 7% Perceptia romanilor asupra rezultatelor Uniunii Europene Libera circulatie a cetatenilor, bunurilor si serviciilor in interiorul UE - 37% Pace intre statele membe UE - 20% Politica agricola comuna - 8% Puterea economica a UE - 8% Euro - 7% Programele de schimb pentru stundenti, cum este ERASMUS - 7% Nivelul bunastarii sociale in UE - 5% Influenta politica si diplomatica a UE pe plan global - 4% Perceptia romanilor asupra problemelor nationale Cresterea preturilor, in ...