SONDAJ cu date total neașteptate, in Anul Centenarului: Administrația Prezidențiala trage semnalul de alarma

Jumătate dintre români susţin că nu au mers niciodată la manifestările dedicate Zilei Naţionale a României, arată "Barometrul de consum cultural 2017. Cultura în pragul Centenarului Marii Uniri: Identitate, Patrimoniu şi practici culturale", lansat luni de Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală.

Temele majore ale cercetării au fost Centenarul şi Anul European al Patrimoniului.



La întrebarea dacă au mers la manifestările dedicate Zilei Naţionale a României ("Gândindu-vă la ultimii cinci ani, cât de des...?"), la nivel naţional 50% au declarat că nu au mers niciodată, 28% - o dată sau de două ori, 16% - aproape în fiecare an, şi doar 6% în fiecare an, în timp ce la nivelul Capitalei 35% au declarat că nu au mers niciodată, 30% - o dată sau de două ori, 23% - aproape şi în fiecare an, şi 12% - în fiecare an.



Pe de altă parte, procentul celor care urmăresc anual manifestările prin mijloace de comunicare în masă este de 21% la nivel naţional şi 22% la nivelul Capitalei.



În ceea ce priveşte auto-identificarea naţională şi sub-naţională, la întrebarea "Dumneavoastră din care grup vă simţiţi că faceţi parte?", respondenţii eşantionului naţional se identifică în primul rând cu nivelul local (comuna sau oraşul în care locuiesc - 65%), în al doilea rând cu nivelul judeţean (51%), şi în al treilea rând cu nivelul naţional (40%).



În cadrul Barometrului de consum cultural au mai fost realizate chestionare despre "Patrimoniul cultural material. Protejare, valorificare şi utilizare", "Patrimoniul cultural imaterial", "Comunităţi de consum cultural public", "Consum cultural non-public", şi "Cultura digitală şi consumul de internet".



Sociologul Vintilă Mihăilescu a apreciat că rezultatele studiului au reprezentat o "surpriză plăcută", în condiţiile în care se aştepta "la mult mai rău".



El a spus că, potrivit informaţiilor prezentate, pentru 50% dintre români din ţară Centenarul nu înseamnă nimic. "Pentru cel puţin sau peste jumătate dintre români Centenarul nu evocă nimic, nu le spune nimic", a afirmat Vintilă Mihăilescu.



Consilierul prezidenţial Sergiu Nistor a spus că informaţiile prezentate în cadrul barometrului cultural "sunt îngrijorător de neaşteptate" şi a apreciat că în acest moment "decidenţii ar trebui să se uite cu atenţie la ceea ce spune cercetarea".



"Dacă vrem o strategie culturală care să nu se schimbe la fiecare schimbare de miniştri - ştiu că ei se schimbă des - atunci cunoaşterea realităţii, a ceea ce cetăţenii aşteaptă de la sistemul cultural, este necesară", a spus Sergiu Nistor.



"Barometrul de consum cultural nu este la prima ediţie, este la a şaptea ediţie. De fiecare noi abordăm teme care apar curent în spaţiul public cultural, uneori ne ocupăm de infrastructură şi de percepţia publicului asupra ei, alteori de management, alteori de politici şi strategii, anul acesta în mod evident ne-am dus spre temele majore ale anului 2018, respectiv Centenarul şi Anul European al Patrimoniului, ca să constatăm cu surprindere şi cu o oarecare dezamăgire că oamenii nu sunt atât de buni cunoscători ai subiectelor dar, evident, încercăm să impulsionăm politicile şi strategiile cultural pentru că pentru aceşti oameni trebuie pregătit un orizont de aşteptare", a declarat pentru AGERPRES unul dintre coordonatorii lucrării, Carmen Croitoru, director al Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală.