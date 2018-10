Sondaj de ultima ora! Cum vor vota romanii la Referendum

s604x0 Referendum google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In 6-7 octombrie (sambata si duminica) romanii sunt chemati la vot pentru a vota pentru modificarea Constitutiei Romaniei in conformitate cu decizia Parlamentului prin care Familia se bazeaza pe Casatoria liber consimtita intre un barbat si o femeie si nu asa cum este acum Casatoria liber consimtita intre soti. CURS (Centrul de Sociologie Urbana si Regionala) a realizat un Sondajul intre 20 septembrie și 1 octombrie pe un eșantion de 1067 de persoane reprezentativ pentru populația Romaniei cu drept de vot in varstă de 18 ani și peste. Marja maximă admisă de eroare statistică este de 3%. Sondajul a fost realizat la domiciliul respondentilor. Unde vor vota parlamentarii si sefii din PSD I ...